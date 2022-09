Nieuwe pleidooien gepland in zaak van fietser die meisje ten val bracht in Hoge Venen

De pleidooien zijn ingepland vanaf 4 april, wat nadien moet uitmonden in een vonnis. De fietser vindt in het licht van de mediahetze dat de vader van het kind in de fout was gegaan door de video te verspreiden. Voor de burgerlijke rechtbank eist de man daarom een schadevergoeding die overeenstemt met de waarde van zijn fiets, namelijk 4.500 euro.

De rechtbank in Verviers heropende dinsdag ook de debatten zodat de partijen uiteen kunnen zetten of de rechten van de fietser of de vader geschonden zijn, of het recht van vrije meningsuiting van de vader in evenwicht is met de persoonlijke rechten van de fietser en of het evenredigheidsbeginsel gerespecteerd is.