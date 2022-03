Nieuwe onthullingen over dodelijk drama in ‘t Sloeberhuisje: “Kind en Gezin kreeg 30 telefoontjes van bezorgde ouders, maar deed niks”

Heeft de overheid er werkelijk alles aan gedaan om het dodelijk drama in de Gentse kinderopvang ’t Sloeberhuisje te voorkomen? ‘Het Laatste Nieuws’ sprak met ouders die dat zwaar in twijfel trekken. Ze hadden zelf een kindje in de crèche en onthullen dat er in de aanloop naar het drama tientallen telefoontjes van bezorgde ouders zijn geweest. Daarmee zou niks zijn gebeurd. “Wij kregen van Kind en Gezin zelfs te horen dat we beter géén klacht konden indienen.”