Nieuwe ondernemingsraad TotalEnergies levert weer niets op: “Deuren blijven gesloten”

Een nieuwe bijzondere ondernemingsraad heeft vrijdag niets opgeleverd bij TotalEnergies. De Franse olie- en gasreus wil zijn 619 tankstations in België en Luxemburg van de hand doen. "We gaan aan het personeel communiceren dat we voor gesloten deuren stonden", aldus Hans Christiaens van de socialistische bediendebond BBTK.

Eerder deze maand had het bedrijf aangekondigd de 619 tankstations in België en Luxemburg te verkopen. TotalEnergies hevelt ze over naar een joint venture, waarin het Canadese Couche-Tard de meerderheid zal hebben. TotalEnergies behoudt 40 procent.

Christiaens hekelde op de ondernemingsraad de "cynische" toon van de Belgische directie van TotalEnergies. Hij uitte ook de vrees dat de managementsstijl van Couche-Tard een neoliberale mentaliteit zou importen in ons land. Couche-Tard zou volgens de vakbondsman in het verleden antisyndicaal gehandeld hebben in Canada. Het bedrijf zou "geen 'premium' werknemer zijn op sociaal vlak".

Een volgende bijeenkomst is na de paasvakantie gepland op 17 april. In de tankstations en bijhorende winkels werken volgens BBTK zowat 900 mensen in ons land, bij de ondersteunende diensten nog eens 130.

Duitsland en Nederland

Tegelijk met de Belgische aankondiging, liet het Franse bedrijf weten dat het de 1.198 tankstations in Duitsland en 392 in Nederland wel volledig verkoopt aan Couche-Tard. Het is niet de eerste keer dat het Franse bedrijf tankstations van de hand doet. Sinds 2015 verkocht het zijn tankstations in Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Couche-Tard baat in Noord-Amerika onder meer winkels en locaties met een restaurantaanbod, winkel en tankstation uit. Het bedrijf is in enkele Europese landen al aanwezig met tankstations en/of winkels met tankstation.