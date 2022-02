Nieuwe nationale vrouwenstaking op 8 maart: “Leg het werk neer en kom op straat voor je rechten”

Pestcoach Michel werd zelf gepest door baas: “Het escaleerde snel, dus ik nam de stap om te vertrekken”

Michel Lamine werkt als pestcoach. Hij begeleidt mensen die gepest worden en helpt hen daarmee om te gaan. Michel begon daarmee nadat hij zelf gepest werd op z’n werk, door zijn baas. Begin deze week werd bij chemiereus BASF een ploegleider ontslagen na een extreem geval van pesten. Officieel zijn er elk jaar tussen de honderd en tweehonderd klachten over pesterijen op het werk. Maar dat is maar het topje van de ijsberg, zeggen experts. Volgens Michel escaleert het pestgedrag vaak snel. “Het is misschien vaak onbedoeld, maar hetgeen wat telt is de impact op het slachtoffer”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

