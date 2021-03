Nieuwe naam voor pretpark Bellewaerde

Ieper Rothschild­gi­raf­je geboren in Bellewaer­de: “We hebben haar Kamala genoemd, naar de nieuwe vicepresi­dent van de VS”

22 januari In het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper is een rothschildgirafje geboren. Het dier meet 1.83 meter en weegt 58 kilogram. “De rothschildgiraf is een sterk bedreigde diersoort, waardoor deze geboorte goed nieuws is voor het Europees kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt.”