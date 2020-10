Nieuwe maatregelen worden in meer dan twintig talen vertaald

Frank Vandenbrou­c­ke (sp.a) waarschuwt voor tsunami: “De situatie in Brussel en Wallonië is de ergste en gevaarlijk­ste van heel Europa”

18 oktober Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) staan we “heel dicht bij een tsunami in Brussel en Wallonië”. En is de gezondheidssituatie in die regio’s de ergste en gevaarlijkste van heel Europa. Dat heeft hij gezegd tijdens het programma C’est pas tous les jours dimanche op Franstalige zender RTL-TVi.