Nieuwe lozingsnormen voor 3M op tafel, maar 3M vindt ze nu al “onhaalbaar”

Donderdag wordt een spannende dag voor 3M. Dan beslist de Antwerpse deputatie over de nieuwe lozingsnormen van het chemiebedrijf. Nu al staat vast dat die een pak strenger zullen worden. Vandaag werd immers het advies bekend gemaakt van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Die commissie levert een advies af aan de deputatie en dat wordt meestal gevolgd. Verrassend is het advies niet: net zoals andere bedrijven stelt het advies een lozingsnorm voor PFOS voor van 1 microgram per liter in plaats van 30 microgram. Ook andere PFAS-stoffen moeten drastisch naar beneden. Meest in het oog springend zijn de stoffen PFBA en PFBS. Daarvan mag 3M nu nog respectievelijk 5000 en 3700 microgram per liter in de Schelde lozen. In de nieuwe vergunning wordt dat amper 20 microgram.