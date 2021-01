Nieuwe lockdown om derde golf te vermijden? Eigenlijk zitten we al sinds 13 maart in constante lockdown

“Niemand durft uit te sluiten dat een nieuwe lockdown nodig is” , waarschuwt professor biostatistiek Geert Molenberghs bij HLN LIVE in een reactie op het zorgwekkende nieuwe rapport over de verspreiding van de besmettelijkere variant in België. Eigenlijk zit ons land al sinds 13 maart 2020 in een constante lockdown. Een overzicht van de maatregelen die op het ene moment (veel) strenger waren dan op het andere.

18 maart - 4 mei: eerste lockdown

Woensdag 18 maart is de dag dat België in lockdown gaat: alle niet-essentiële winkels sluiten vanaf 12 uur ’s middags. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden, met uitzondering van gezinsleden of voor het werk. Sinds de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart zijn alle cafés en restaurants al dicht. Ook de lessen zijn opgeschort.

Enkel essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de apotheek en het benzinestation, zijn nog toegestaan. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. Alle samenscholingen worden verboden. Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen in het gezelschap van familieleden of één vriend(in), met respect voor een gepaste sociale afstand van anderhalve meter.

Op 18 april wordt wel al de eerste kleine versoepeling doorgevoerd: de tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen de deuren weer openen, uiteraard onder voorwaarden.

4 mei: mondmasker verplicht op openbaar vervoer

Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf 4 mei een mondmasker dragen op het openbaar vervoer. Een sjaal of andere bedekking van neus en mond is ook toegestaan. Op openbare plaatsen wordt het gebruik van mondmaskers aangeraden.

Met betrekking tot economische activiteit moet telewerken zoveel als mogelijk de norm blijven. Wat winkels betreft, mag er niets extra openen, behalve stoffenwinkels. Zij zijn belangrijk voor wie zelf mondmaskers wil maken. De industrie en B2B-bedrijven kunnen weer open, mits respect voor de regels van social distancing.

Iedereen moet in deze fase nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven. Alleen om te gaan werken, om naar de winkel te gaan, voor medische afspraken of voor fysieke activiteiten mogen we ‘ons kot’ verlaten. Fysieke activiteit moet gebeuren met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en maximaal twee andere personen. Daarbij moet je wel de anderhalve meter afstand bewaren.

11 mei - 25 juli: versoepelingen onder voorwaarden

Op 11 mei mogen alle winkels open, maar dat gebeurt onder strenge voorwaarden. Een deel van de scholen kan de deuren vanaf 18 mei weer openen, waarvoor allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Zo moeten scholieren vanaf 12 jaar en leraren de hele dag een mondmasker dragen en zitten er veel minder leerlingen in de klas.

Cafés, bars en restaurants mogen weer open op 8 juni, maar ze moeten nauwkeurige richtlijnen volgen. Zo moet er 1,5 meter tussen de tafels zijn, mogen er maximaal 10 gasten aan een tafel plaatsnemen, moet iedereen aan tafel bediend worden en moeten obers een mondmasker dragen. Alle zaken mogen openblijven tot 1 uur, iets wat voortaan ook geldt voor de nachtwinkels.

Je mag contact hebben met 10 verschillende personen per week. Social distancing blijft aangeraden, maar niet voor gezinsleden, kinderen onder de 12 jaar onder elkaar en mensen uit de uitgebreide bubbel. Als dat niet mogelijk is, moet je een mondmasker dragen. Als je iets in groep doet, mag die nooit groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Zowel bij bezoek thuis, als buitenshuis of op restaurant.

Volledig scherm Het mooie weer lokte heel wat mensen naar de terrasjes in de zomer. © Tim Dirven

25 juli: terug naar af

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli wordt beslist om niet over te gaan naar fase 5 van de versoepelingen. Integendeel: vanaf 25 juli zal het verplicht zijn om een mondmasker te dragen op (drukke) openbare plaatsen, alsook voor horecaklanten. Tenminste, totdat ze hebben plaatsgenomen aan een tafel. Daarnaast wordt de sociale bubbel een stuk kleiner gemaakt: per gezin of huishouden mogen we contact hebben met vijf andere personen.

In de hele provincie Antwerpen gelden drie dagen later extra maatregelen gedurende vier weken. Zo wordt een avondklok ingesteld vanaf 23.30 uur tot 6 uur, en moet de horeca sluiten vanaf 23 uur. Verder is telewerken verplicht en mondmaskers dienen overal gedragen te worden waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Individuele contactsporten zijn verboden, net zoals ploegsporten boven de 18 jaar.

29 juli: nationale verstrengingen

De afbouwstrategie wordt herzien, gezien het aantal nieuwe besmettingen stijgt. De sociale bubbel wordt teruggeschroefd van vijftien naar vijf personen. Ook op café of op restaurant ga je voortaan uitsluitend aan een tafel zitten met diezelfde bubbel van vijf. Niet-begeleide bijeenkomsten zoals samenscholingen, uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden kunnen met maximaal 10 personen, kinderen jongeren dan 12 er niet bij gerekend. Je respecteert daar wel de afstandsregel.

Het aantal personen op (sport)evenementen wordt flink ingeperkt. Indoor worden er voortaan nog 100 mensen toegelaten (in plaats van 200), outdoor 200 (in plaats van 400). Tijdens evenementen worden mondmaskers verplicht. Winkelen doe je voortaan alleen en je spendeert maximum dertig minuten in de winkel. Telewerken is opnieuw sterk aanbevolen.

9 oktober: nieuwe federale regering, nieuwe maatregelen

De nieuwe federale regering scherpt de coronamaatregelen aan. Zo wordt het aantal sociale contacten nogmaals teruggeschroefd. Je mag nog maximaal drie nauwe contacten hebben, naast de mensen met wie je samenwoont. Daarnaast mogen er in je huis maximaal vier mensen over de vloer komen. Daarbij blijft de anderhalvemeterregel wel gelden. Ook aan niet-georganiseerde samenscholingen mogen maximaal vier mensen deelnemen.

In cafés mogen maximaal vier personen aan één tafel zitten. Bovendien moeten ze de deuren om 23 uur sluiten. Voor de restaurants blijven de regels ongewijzigd. Thuiswerken wordt meerdere dagen per week zeer sterk aangeraden.

19 oktober: horeca gesloten, nachtklok

Cafés en restaurants moeten voor minstens vier weken de deuren sluiten. Daarnaast geldt er een nachtklok, van middernacht tot 5 uur ‘s morgens. Vanaf 20 uur geldt eveneens een verbod op het verkopen van alcohol. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Sociale contacten worden nogmaals beperkt: elk individu mag voortaan maximaal één ‘knuffelcontact’ hebben. Eén gezin mag vier dezelfde bezoekers ontvangen per twee weken. Telewerken is voortaan de regel.

Volledig scherm Alle leerlingen van het middelbaar onderwijs moeten vanaf 1 september verplicht een mondmasker dragen in de klas. © Photo News

23 oktober: nieuwe beperkingen voor scholen

Opnieuw nieuwe maatregelen voor het hele land: de scholen blijven open, maar de bezettingsgraad bij het hoger onderwijs daalt tot maximaal 20 procent (voor fysieke lessen), met mondmaskerplicht, behalve voor practica waar dat niet mogelijk is. De bezettingsgraad voor eerstejaarsstudenten blijft op 50 procent.

Bij professionele sportwedstrijden zijn toeschouwers niet langer welkom. Amateurwedstrijden bij volwassenen worden opgeschort en bij jeugdwedstrijden mag maximum één gezinslid toekijken. In Wallonië worden de maatregelen nog verder aangescherpt, met onder andere een avondklok van 22 tot 6 uur.

30 oktober: verstrengde lockdown

Het Overlegcomité heeft beslist om over te gaan naar een “verstrengde lockdown” voor zeker een maand en dat vanaf zondagnacht 1 november. Zo wordt de herfstvakantie verlengd tot 15 november. Daarnaast zal afstandsonderwijs verplicht zijn voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs en mogen we geen bezoek meer ontvangen thuis.

De niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten voor minstens een maand. Elk gezinslid heeft wel recht op één knuffelcontact. Op die manier kunnen jongeren hun vriend of vriendin nog uitnodigen.

Volledig scherm De winkelstraten in Gent tijdens het eerste weekend na de heropening van de winkels op 1 december. © Wannes Nimmegeers

1 december: winkels, musea en zwembaden weer open onder voorwaarden

Vanaf 1 december mogen winkels, musea en zwembaden weer de deuren openen. Het is wel verplicht een mondmasker te dragen. Je moet alleen naar de winkel (enkel minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden door 1 volwassene). Winkelen blijft beperkt tot maximaal 30 minuten.

18 december: strengere controles

Het Overlegcomité herinnert nog eens aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de kerstdagen: maximum één knuffelcontact per gezin, voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden, en op kerstavond of kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen. Er komt ook een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

