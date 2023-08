Nieuwe kleine stijging in aantal coronavirusdeeltjes in rioolwater

Sinds augustus zijn de concentraties van het coronavirus in stijgende lijn. Momenteel liggen ze in dezelfde lijn als in mei van dit jaar, maar zijn er tot vier keer minder virusdeeltjes gevonden tegenover het piekaantal van de laatste winter. “We hadden verwacht dat de concentraties vanaf september zouden stijgen, omdat de scholen dan weer openen en mensen uit vakantie terugkeren”, vertelt Wollants. “De stijging is dus iets vroeger opgedoken, maar er is zeker geen reden tot paniek of bezorgdheid. De concentraties blijven erg laag.”

De nieuwe BA.2.86-variant die in verschillende landen, zoals Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden, zijn opwachting heeft gemaakt, is nog niet opgedoken in het Leuvens rioolwater. “Na verloop van tijd zullen we die hier ook tegenkomen”, vertelt Wollants. “Er is nog weinig zekerheid over hoe ziekmakend de variant is. Dankzij de analyses van het rioolwater kunnen we de situatie nauwgezet opvolgen.”