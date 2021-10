Nieuwe kerncentrales, dat kán een oplossing zijn. En ja, daar kan je klimaatdoelstellingen mee halen

Projectont­wik­ke­laar betaalde zelf voor RUP in Antwerpse stations­buurt

19 oktober Hoewel volgens de Vlaamse overheid private partners niet mogen betalen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), is dat in Antwerpen toch gebeurd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en projectontwikkelaar Cordeel rond het ‘RUP Pelikaanstraat’ in de stationsbuurt. Dat schrijft Knack. Het kabinet van schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) ontkent niet dat de kosten grotendeels ten laste waren van Cordeel, een belanghebbende partij, maar stelt dat "alles volgens de gangbare procedures en in volle openbaarheid verloopt".