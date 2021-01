Nieuwe interprofessionele cao rond telethuiswerk

Accent Helft van de werknemers tevreden over aanpak werkgever van coronacri­sis

Het coronavirus deed onze samenleving het afgelopen jaar op z’n grondvesten daveren. Ook onze arbeidsmarkt voelde die impact als geen ander, net als de manier waarop we ons werk doen. Om te weten hoe ons werkplezier echt evolueerde in 2020, deed uitzend- en selectiebedrijf Accent in november in samenwerking met Impetus Academy, een spin-off van de UGent, onderzoek naar de voldoening bij werknemers. “Met de Grote Werkplezier Studie wil Accent bedrijven en hun medewerkers helpen benchmarken, inspireren en kennis en ervaringen onder elkaar delen. Want wie met plezier gaat werken, draagt niet alleen bij aan een sterker bedrijf, maar ook aan een sterkere samenleving”, aldus Anouk Lagae, CEO van Accent. We zetten de opvallendste cijfers op een rij.