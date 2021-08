Nieuwe grote klimaatactie op 10 oktober

"En jij, wat deed jij op 10 oktober 2021?", die vraag stellen de klimaatbetogers zich op het Facebookevenement van hun nieuwe actie. Het antwoord is duidelijk. "Die dag gingen we #BackToTheClimate en zetten we alles weer in beweging met een grote klimaatactie!".

Verenigd als de Klimaatcoalitie willen de betogers aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow opnieuw de politieke leiders interpelleren over hun rol in de klimaatstrijd. Ze spreken van een kantelpunt waarbij alles bij het oude gelaten wordt, of waarbij gekozen wordt voor een wereld die "solidair, duurzaam en eerlijk" is. Nu de klimaatactivisten stilaan een uitweg zien uit de coronacrisis, vragen ze dat de politici hun gemaakte beloftes omzetten in daden.