Nieuwe gezondheidsapp ‘Zoek Gezond’ moet Dokter Google vervangen

Steeds meer twintigers regelen nalaten­schap: Laura had op haar 25ste al een testament. “Bij mijn thuiskomst heb ik dat toch maar in orde gebracht”

Steeds meer twintigers laten bij de notaris een testament opmaken. Alleenstaanden doen het omdat ze in geval van overlijden iemand anders dan hun eigen ouders, broers of zussen willen begunstigen. Samenwonenden zonder samenlevings- of huwelijkscontract om de achtergebleven partner in te dekken. “Toen ik rondreisde in Afrika en in een auto belandde zonder werkende snelheidsmeter, begon het te dagen”, getuigt Laura.