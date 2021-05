Nieuwe fase in pandemie: regeringen lossen greep op privéleven

Volgens experten komt versoepe­ling te vroeg: “Zonder social distancing rollen we de loper uit voor het virus”

29 mei Social distancing is vanaf 9 juni niet meer verplicht. Vanaf dan mag een gezin maximaal vier contacten tegelijkertijd binnenshuis ontmoeten, maar die personen staan niet vast. “Vreemd en risicovol”, noemde infectiologe Erika Vlieghe het al. Voor biostatisticus Geert Molenberghs is het veel te vroeg om de social distancing af te schaffen. “Als we het gezin uitbreiden met een aantal nauwe en wisselende contacten, rollen we de loper uit voor het virus”, zegt Molenberghs. Ook volgens viroloog Marc Van Ranst komt de versoepeling te vroeg.