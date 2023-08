Nieuwe enkelbanden waarschuwen slachtoffers als dader in de buurt is: “Zo kunnen we levens redden”

Vanaf het voorjaar van 2024 wordt het elektronisch toezicht in ons land uitgebreid met een nieuwe generatie enkelbanden. Deze kunnen slachtoffers waarschuwen bij nabijheid van daders, jeugdcriminelen volgen via gps en alcohol- en drugsgebruik monitoren. “We kunnen op die manier levens van slachtoffers redden", aldus Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA).

KIJK. Zo werkt de nieuwe enkelband

De nieuwe enkelbanden hebben een slachtofferapplicatie die dus kan waarschuwen wanneer een dader in de buurt van het slachtoffer komt of zijn verbod om in bepaalde gebieden te komen schendt. “Dit systeem wordt onder meer in Spanje intensief gebruikt bij zo’n 4.000 koppels. Het ondersteunt een door de rechtbank uitgesproken contactverbod. Als een dader toch in de buurt komt, dan kunnen dader en slachtoffer gewaarschuwd worden en kan er sneller opgetreden worden. Dat garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust,” vertelde Demir nog.

In 2020 stopte Demir de bestelling van Vandeurzen en begon ze met de Franse en Duitse Gemeenschap een nieuwe procedure. Nu is de overeenkomst met Allied Universal Electronic Monitoring geland, die de komende vijf jaar voor 12 miljoen euro een nieuwe generatie enkelbanden zal leveren, met opties voor verlenging.

Slachtoffermeldingen

Een app op de smartphone zal slachtoffers waarschuwen als een dader te dichtbij komt. De autoriteiten bellen dan het slachtoffer om te checken of alles in orde is. “Het is ingrijpend om te horen te krijgen dat de dader in de buurt is, maar we kunnen wel het leven van een slachtoffer hierdoor redden”, aldus Zuhal Demir.

Er is ook een “paniekknop” waarmee slachtoffers direct de autoriteiten kunnen waarschuwen als ze een dader zien. Daders zonder smartphone krijgen een ander apparaat. “In Spanje is de app al gebruikt in 4.000 gevallen, waarbij het een contactverbod van de rechtbank ondersteunt. Vooral bij partner- en familiaal geweld is de nieuwe functie nuttig. Daar zullen we ons in eerste instantie op concentreren.”

Stap vooruit

Daarnaast wordt er gewerkt aan de monitoring van alcohol en drugs. De opvolging van jeugddelinquenten vanaf 14 jaar via gps is ook een nieuwe functie. “In dat geval is het wel ‘Big Brother’ die meekijkt - de overheid - maar dat is meestal ook noodzakelijk. We zien dat de jeugdcriminaliteit op veel jongere leeftijd ontspoord.”

Volgens minister Demir zijn de nieuwe enkelbanden “een stap vooruit, maar geen wondermiddel”. De smartphone-app voor slachtoffers en jeugdcriminaliteit wordt in 2024 getest en en als het goed is vanaf maart of april volgend jaar ingevoerd. De alcohol- en drugsmonitoring treden niet voor eind 2024 of begin 2025 in werking.

Kijk. Een dag in het spoor van gedetineerde met enkelband