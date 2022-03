Nieuwe energielabels voor huishoudtoestellen te vaak niet nageleefd: vooral televisie- en computerschermen voldoen niet

Oude of geen energielabels

Via mysteryshopping onderzocht Test Aankoop bij 353 winkels van 15 winkelketens en 19 webshops of het nieuwe energielabel aanwezig (of afwezig) was op de producten en ook of ze nog oude labels of zelfs helemaal geen label bevatten. In totaal werden 38.000 producten onder de loep genomen in fysieke winkels en 13.500 producten in webshops.