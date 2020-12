Nieuwe eindtermen voor tweede en derde graad na ruim twee jaar goedgekeurd

Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek.



De nieuwe set eindtermen lag echter onder vuur. In november liet de Raad van State nog weten ernstige bedenkingen te hebben. In haar advies zei de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Eerder hadden al het katholiek onderwijs en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) laten weten twijfels te hebben bij de haalbaarheid van de eindtermen.