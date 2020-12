Nieuwe eindtermen voor tweede en derde graad na ruim twee jaar goedgekeurd: GO! tevreden, katholiek onderwijs dreigt met Grondwettelijk Hof

Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek.



De nieuwe set eindtermen lag echter onder vuur. In november liet de Raad van State nog weten ernstige bedenkingen te hebben. In haar advies zei de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Eerder hadden al het katholiek onderwijs en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) laten weten twijfels te hebben bij de haalbaarheid van de eindtermen.

Volledig scherm Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) © BELGA

Volgens Weyts werd er nu met enkele aanpassingen tegemoet gekomen aan de bezwaren. Zo krijgen scholen de vrijheid over de manier waarop ze de eindtermen gaan realiseren. Zo kunnen ze bereikt worden binnen meerdere vakken. "Een leerling-vloerder kan bijvoorbeeld de oppervlakte-maten niet alleen in de wiskundeles aanleren, maar ook in de praktijk", zegt Weyts. "We geven vertrouwen aan de scholen en de leerkrachten."

Er wordt ook een praktijkcommissie opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Op basis van de bevindingen kan er al na één schooljaar worden bijgestuurd.

Cosmetische aanpassingen

Volgens de katholieke onderwijskoepel heeft minister Weyts echter geen rekening gehouden met de bezwaren die de Raad van State had. “Er zijn een paar cosmetische aanpassingen gebeurd, maar die veranderen fundamenteel niets aan de problematiek”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. De Katholieke onderwijskoepel vindt dat de nieuwe eindtermen te uitgebreid en gedetailleerd zijn. “De leraar wordt gereduceerd tot uitvoerder van een lijstje af te vinken eindtermen, er is geen vrijheid voor scholen en leerkrachten om eigen accenten te leggen en de onderwijskwaliteit zal dalen omdat er niets meer grondig aan bod zal kunnen komen in de les.”

Volledig scherm Lieven Boeve en Raymonda Verdijck. © BELGA

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dreigde al met het Grondwettelijk Hof, maar kan die stap volgens Boeve pas zetten na de definitieve goedkeuring in het Vlaams Parlement. “Als wat nu voorligt onverkort door het parlement gaat, dan wordt de optie van het Grondwettelijk Hof heel reëel”, zegt hij. “Het feit dat de minister een praktijkcommissie met leerkrachten opricht om de haalbaarheid te toetsen, toont toch aan dat hij zelf aan die haalbaarheid twijfelt”, aldus nog de directeur-generaal. “We hebben voorstellen gestuurd om de eindtermen grondig te versoberen. Daar is telkens niet op ingegaan.”

Ambitieniveau

In tegenstelling tot het Katholieke net, is het onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) wel tevreden over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck zijn aanpassingen doorgevoerd waarmee de regering tegemoet komt aan het advies van de Raad van State, terwijl het ambitieniveau hoog blijft. “Het is alle hens aan denk om samen met onze scholen de implementatie van die eindtermen door te voeren zodat we op 1 september klaarstaan”, zegt Verdyck. “We zullen de leerplannen en voorbeeldlessentabellen finaliseren en alles op alles zetten om onze scholen de komende maanden te begeleiden in dit veranderingstraject.”

De eindtermen moeten nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat die voor de tweede graad ingaan op 1 september 2021. De datum voor de derde graad zal worden vastgelegd nadat de praktijkcommissie haar aanbevelingen heeft gedaan.