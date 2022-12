Nieuwe details over de bakkerijmoord: "Serge jaloers? Hij had zelf ook een nieuwe vriendin”

De 63-jarige gepensioneerde para blijft in de cel voor de moord op zijn ex-vriendin Ilse Michiels (54). Zijn advocate vecht die beslissing aan. Want Serge B. houdt vol dat hij niets met haar dood te maken heeft. Volgens zijn entourage was hij ook niet jaloers op zijn ex die opnieuw verliefd was. “Zelf had hij ook een nieuwe vriendin.”