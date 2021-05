Nieuwe crisiscommunicatie moet álle Belgen bereiken

LIVE. Meer dan 300.000 coronado­den in India - Republi­keins parlements­lid VS vergelijkt mondmasker met Jodenster

10:55 De drempel van 500 coronabedden om vanaf 9 juni extra versoepelingen door te voeren, komt in het vizier, met nog 542 coronapatiënten op intensieve zorg in ons land. Dat blijkt vandaag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.