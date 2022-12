Nieuwe cijfers tonen aan: Vlaming blijft minder energie verbruiken, ook tijdens strenge winterprik

Vanaf vandaag kunnen ouders inspectie­rap­por­ten kinderop­vang online raadplegen: “Moet vertrouwen versterken”

Vanaf vandaag staan de eerste inspectierapporten van kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel online. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “In de kinderopvang wordt door het merendeel van de initiatieven heel goed werk geleverd dankzij duizenden medewerkers. De publicatie van de rapporten is een belangrijke stap om ouders te informeren over de kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvanginitiatieven”, aldus de minister.

19 december