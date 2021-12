Nieuwe campagne spoort mensen aan na te denken voor ze dier in huis halen: “Geen zak chips die je voor feestavond uit het rek plukt”

Asper 50 verwaar­loos­de honden in beslag genomen in woning in Gavere: “Situatie is bewoners boven het hoofd gegroeid”

Bij een inval in een woning in de Gaverse deelgemeente Asper zijn donderdag maar liefst 50 honden in beslaggenomen. Ze leefden in slechte omstandigheden en zijn overgebracht naar verschillende asielen in de regio.

