Nieuwe box voor beschuldigden in proces aanslagen Brussel kost 235.000 euro

"De belangrijkste aanpassingen aan de box zijn enerzijds dat de beklaagden niet meer van elkaar gescheiden zullen zijn door transparante binnenwanden maar dat zij in de nieuwe oplossing plaats nemen in een collectieve ruimte", meldt de FOD Justitie in een persbericht. "Anderzijds worden in de glazen ruimte in de voorzijde van de box twee permanente openingen voorzien, één op zithoogte, één op staande hoogte, die de beklaagden toelaten overleg te plegen met hun raadslieden en het hof toe te spreken tijdens de ondervragingen. Met die aanpassingen komt de FOD Justitie tegemoet aan de expliciete vragen van het hof in zijn beslissing van 16 september. De oplossing inspireert zich nu nog meer op de configuratie die gebruikt werd in Parijs."