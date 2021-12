Nieuwe borstkankerbehandeling kan jaarlijks tot 20 levens redden

André kreeg 25 jaar geleden borstkan­ker. “Bij de gynaeco­loog noemden ze me meermaals ‘mevrouw Pauwels’”

“Als ik iemand vertelde dat ik borstkanker had, en die me fronsend aankeek, moest ik extra benadrukken dat ik wel degelijk als man ben geboren.” Een op de negen vrouwen in ons land krijgt ooit te horen dat ze borstkanker heeft, België is daarmee koploper in de wereld. Maar jaarlijks ontsnappen ook circa honderd mannen niet aan de diagnose. André Pauwels (64) verloor 25 jaar geleden zijn borst, in een tijd dat er over de ziekte maar weinig info voorhanden was. “De dames van de zelfhulpgroep hebben me ongelooflijk opgevangen.”

25 oktober