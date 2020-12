Nieuwe BOB-campagne blijft veilig rijden aanmoedigen ondanks beperkte feestdagen

Deze maand zullen er geen grote feesten zijn. En ook de cafés en restaurants zijn gesloten. Toch willen de organisatoren ook dit jaar een BOB-campagne organiseren. "Het is niet omdat we onze verplaatsingen beperken, dat het probleem van alcohol achter het stuur verdwijnt", klinkt het in een persbericht van de initiatiefnemers: de Belgische Brouwers, Assuralia, Vias, Brussel Mobiliteit, de Vlaamse overheid, AWSR en de lokale en federale politie.

"We hebben daarbij ook aandacht voor de huidige situatie en vragen aan elke Belg om het veilig te houden. Dit door zowel de huidige gezondheidsvoorschriften te volgen, de avondklok te respecteren als niet te rijden onder invloed van alcohol. Zo zorgen we met z'n allen in de meest ruime zin voor onszelf en voor elkaar."

Vorig jaar was bij 1 op de 9 letselongevallen in ons land een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken. In totaal ging het over meer dan 4.100 ongevallen met doden of gewonden. "In Vlaanderen kost drinken en rijden jaarlijks meer dan 70 mensen het leven. Een veelvoud raakt zwaargewond, soms met levenslange gevolgen. En ook al zullen de eindejaarsdagen dit jaar wat anders verlopen dan we gewend zijn, toch blijven de risico's van alcoholgebruik in het verkeer bestaan. Daarom is het van groot belang om ook nu te blijven benadrukken dat alcohol en rijden nooit samengaan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.