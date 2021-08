Nieuwe betaalkaart BNP Paribas Fortis zorgt voor problemen bij klanten

Hoogste aantal verkeersdo­den in Vlaanderen sinds 2016, opvallende verschil­len tussen provincies

9:28 In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Vlaanderen bijna een kwart meer mensen om het leven gekomen bij verkeersongevallen dan in dezelfde periode van 2020. Het gaat bovendien om de hoogste tol sinds 2016. In de andere gewesten is de tendens helemaal verschillend, zo blijkt uit de verkeersbarometer van Vias. Maar ook binnen de Vlaamse provincies zijn er opvallende verschillen in de trends.