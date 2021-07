Nieuwe benzine- en dieselauto's minder vaak gekocht

Europees coronapas­poort en Covid Safe Ticket: dit is het verschil

22 juli Een Covid Safe Ticket (CST) is vanaf 13 augustus in ons land verplicht voor iedereen die een groot evenement met meer dan 1.500 mensen bezoekt. Vanaf 1 september geldt dat ook voor indoor evenementen. Maar wat is nu het verschil met het Europees vaccinatiepaspoort?