Nieuwe behandeling van hartritmestoornissen in Jessa Ziekenhuis is wereldprimeur

“Minder ingrijpend en veiliger”

Sinds 2015 worden hartpatiënten in Hasselt ook met laserablatie behandeld, waardoor er veel preciezer stukjes hartweefsel weg kunnen worden gelaserd. "Dat is minder ingrijpend en veiliger voor de patiënt", stelt dr. Vijgen. De voorbije vijf jaar werden in Hasselt zo'n 700 patiënten op deze manier behandeld. "We zijn wereldleider in het veld van laserablasties, en dat is mee de reden waarom ons hartcentrum samen met het ziekenhuis van Split in Kroatië als enige ter wereld mag deelnemen aan een studie naar elektroporatie via katheters bij hartritmestoornissen: een revolutionaire techniek die de veiligheid voor patiënten moet vergroten."

Hoewel de techniek nog in zijn kinderschoenen staat, is Vijgen overtuigd van het potentieel. "Op termijn verwacht ik dat deze vorm van ablatie de huidige behandelingen zal vervangen.”