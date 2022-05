Nieuwe band Factor 4 kiest niet de gemakkelijkste weg: “Twee mannen en twee vrouwen? Da’s meestal van korte duur”

Kom op tegen Kanker en Eén houden dit jaar opnieuw een Ro­spot-ac­tie

Kom op tegen Kanker en Eén gaan maandag van start met een nieuwe Rospot-actie. In winkels, scholen en KBC-kantoren kan iedereen nog tot 17 juni terecht om rosse muntjes in Rospotten te doneren. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het is van eind 2019 geleden dat de actie georganiseerd werd.

9 mei