Nieuwe aanpak geluidsnormen moet toekomst motorcrosscircuits verzekeren

Motorcircuits kunnen historisch gezien niet aan de geluidsnormen van de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM) voldoen. Daarom werd eind jaren 90 een uitzondering ingeschreven op de geluidsnormen. Maar in 2021 oordeelde de Raad van State dat deze uitzonderingen een schending van het ‘standstillprincipe’ zouden inhouden. Sindsdien heerst er onzekerheid omdat bestaande vergunningen mogelijk kunnen worden vernietigd en nieuwe vergunningen het risico inhouden onwettig te zijn.

Er werd eerst getracht om specifieke geluidsnormen voor alle permanente motorcircuits op te maken, maar dat was tot nog toe zonder succes. Vlaams minister van Sport Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir gooien het nu over een andere boeg met een “aanpak op maat”.

Individuele beoordeling per circuit

Het algemeen uitzonderingsprincipe wordt uit de bestaande wetgeving gehaald. Dat betekent dat de VLAREM-geluidsnormen in principe ook actief worden op de circuits. Maar het is de bedoeling om te werken met individuele beoordelingen per circuit. Zo kan men volgens de N-VA-ministers “een uitzondering toekennen die echt op maat van één specifiek circuit is”.