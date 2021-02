Nieuw wetsontwerp geeft regering verreikende macht strijd tegen pandemieën

De wet voorziet in een aantal permanente maatregelen, zoals een strategische stock van producten, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal. Maar het opvallendste deel van de wet behelst ingrijpende maatregelen die de minister van Volksgezondheid kan nemen als de regering een "crisis" afkondigt. Zo'n crisis wordt gedefinieerd als "een gebeurtenis die een groot aantal mensen daadwerkelijk of potentieel treft, die de gezondheid aantast of kan aantasten, en mogelijk de significante factor van sterfte of overmatige sterfte verhoogt".