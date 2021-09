Nieuw voorstel doet Vlaanderen weer steigeren: “PS gooit eigen ruiten in”

HET DEBAT. Minister van Werk Dermagne (PS) wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken. Dit is jullie mening

22 september Het vanochtend gelanceerde voorstel van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk te maken, houdt duidelijk de gemoederen bezig. De teller van het aantal lezersreacties is een halve dag later de kaap van 180 gerond. In de reacties schieten velen de plannen af, al vinden anderen het een interessant voorstel indien dit in tijd wordt beperkt. Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord, nu bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk.