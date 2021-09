Nieuw spreidingsplan moet morrende ziekenhuizen paaien

Een van vermoede­lij­ke daders moord op Silvio Aquino opgepakt in Spanje: geplande assisenpro­ces ‘last minute’ uitgesteld

31 augustus Het assisenproces van Silvio Aquino (°1974), de jongste van negen van de Maasmechelse Aquino familie die op 27 augustus 2015 met zeven kogels in het hoofd en de borst werd doodgeschoten aan de Sint-Hubertuslaan in Opglabbeek, zou op 24 september van start gaan voor het hof van assisen in Tongeren. Maar omdat een van de voortvluchtige Bosnische beschuldigden Dragisa H. (42) vannacht is opgepakt in Spanje, wordt het proces nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Dat is nodig zodat hij kan uitgeleverd en verhoord worden ,” benadrukte voorzitter Jo Daenen. Medebeschuldigde Sandro H., die als enige aanwezig was op de inleidingszitting, stak goedkeurend de duim in de lucht. “Ik begrijp het”, knikte hij.