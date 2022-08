Nieuw slachtoffer mensenhandel op Antwerpse bouwwerf was ook in Nederland aan de slag

Antwerpen Advocaat: “Borealis al in mei ingelicht over uitbuiting van Oekraïense lassers op bouwwerf”

Het chemiebedrijf Borealis was al sinds mei op de hoogte van sociale wantoestanden op zijn werf in de Antwerpse haven. Dat zegt voormalig arbeidsauditeur en oud-rechter Ebe Verhaegen. Hij kwam de sociale wantoestanden te weten door de opvang van een Oekraïense arbeider die op de bouwwerf van Borealis werkte via een Roemeense onderaannemer in Wommelgem. Die betaalde de Oekraïeners een uurloon van 7 euro in plaats van de officieel verplichte 13 euro.

27 juli