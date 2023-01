Nieuw recordjaar voor deelautodienst Cambio: “In periodes van crisis is delen een evidente oplossing”

Het autodeelsysteem Cambio heeft er een nieuw recordjaar opzitten. Het aantal gebruikers in België ging voorbij de 60.000 en het aantal wagens rondde de kaap van 2.000. Dat meldt Cambio in een persbericht.

Het aantal gebruikers nam tijdens het jaar 2022 toe met 9.000, tot zowat 63.000 op het einde van het jaar. Dat is een toename met 16 procent. Het aantal ritten steeg in dezelfde grootteorde, tot ruim 792.000. De Cambio-vloot breidde uit van 1.800 naar 2.100 deelwagens.

Cambio rekent dat elke deelwagen circa vijftien privévoertuigen vervangt, wat betekent dat er dankzij het autodeelsysteem vorig jaar 31.500 auto’s minder op de weg zouden zijn geweest.

“2022 was nog beter dan 2021, dat al een recordjaar was”, zegt Frédéric Van Malleghem, directeur van Cambio in Brussel. Volgens hem is het succes het gevolg van “de energiecrisis en meer bepaald van de toeleveringsproblemen en de duidelijke toegenomen kosten van auto’s”. “In periodes van crisis is delen een evidente oplossing”, voegt hij meer algemeen toe.

Ook dit en volgend jaar sterke groei

Ook voor 2023 en 2024 is Van Malleghem optimistisch. Cambio verwacht over heel België een verdere groei van zowat 15 procent. Een van de uitdagingen voor het bedrijf is om meer elektrische wagens te integreren in de vloot.

Cambio werd in mei 2002 gelanceerd in België. Het systeem werkt met auto’s die dag en nacht klaar staan op vaste plaatsen in verschillende steden. De gebruiker betaalt een vast bedrag per maand, aangevuld met een bedrag per gebruik (op basis van tijdsduur en kilometers).