Nieuw rapport over doodsoorzaak gelekt in zaak-Chovanec: “Dit onderzoek is beschamend en een rechtsstaat onwaardig”

Opnieuw ophef in de zaak van Jozef Chovanec, die op 28 februari 2018 stierf in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. Een tweede medisch verslag werd gelekt waarin staat dat de Slovaakse man zichzelf dodelijk verwondde door met zijn hoofd tegen de muur te slaan, en een hartstilstand kreeg door de toegediende injectie. Dat meldt RTL Info en de info wordt bevestigd aan onze redactie. De advocaten van de weduwe van Chovanec zijn verbijsterd: “Dit is foutieve berichtgeving. We vragen een strafrechtelijk onderzoek naar dit lek.”

“De veronderstelling dat het overlijden volledig kan worden verklaard door positieafhankelijke asfyxie is volstrekt onjuist en ondersteunt niet de strenge en wetenschappelijke analyse van het college (...) een plotselinge hartstilstand die mogelijk het gevolg is van een reactie op de injectie in een context van extreme agitatie”, dat staat te lezen in het verslag dat gelekt werd en RTL Info kon inkijken. Het zou het definitieve deskundigenrapport zijn over de doodsoorzaak van de Slovaakse man en die nacht van 24 februari 2018. Toen belandde Jozef Chovanec in een cel in Charleroi waar hij zich ‘s nacht tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooide. Erna stormde de politie binnen, met vijf hielden ze hem in bedwang en werd zijn gezicht bedekt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel toegediend kreeg. De man stierf drie dagen later in het ziekenhuis.

De weduwe van Chovanec, Henrieta Chovancov, is alle vertrouwen kwijt in het gerechtelijk onderzoek.

Dodelijke injectie

Volgens het verslag is zijn dood niet het gevolg van verstikking van het hardhandig politieoptreden. Maar zouden de tientallen slagen met het hoofd en de injectie ervoor gezorgd hebben dat de man een hartstilstand kreeg. De advocaten van de weduwe van Chovanec zijn verbijsterd: “Dit is foutieve berichtgeving”, zeggen advocaten Ann Van de Steen en Lennert Dierickx. “Dit rapport is niet het definitieve rapport en is gebrekkig. Daarnaast onderschrijven de deskundigen van de burgerlijke partijen op geen enkele wijze de inhoud en de conclusies van dit rapport. De weduwe van meneer Chovanec moet nu opnieuw vaststellen dat er voor een tweede maal in dit dossier een rapport wordt gelekt naar de pers.”

In september vorig jaar werd een gelijkaardig rapport gelekt, toen werd een onderzoek geopend naar schending van het beroepsgeheim. Toen waarschuwde de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, om in dit onderzoek “uiterst voorzichtig te zijn en geen voorbarige conclusies te trekken over de mogelijke doodsoorzaken”. De advocaten eisen ook nu een onderzoek naar het lek. “Indien het Parket-Generaal nalaat onmiddellijk het nodige te doen, legt de familie zelf een strafklacht neer”, klinkt het. Maar daar stopt het niet. Het kamp Chovanec zal ook een procedure opstarten bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling om het dossier weg te halen van de onderzoeksrechter in Charleroi. “De wijze waarop dit onderzoek wordt gevoerd is beschamend en is een rechtstaat onwaardig. Wij hebben op geen enkele wijze nog vertrouwen in de wijze waarop dit onderzoek wordt gevoerd”, besluiten de advocaten.

