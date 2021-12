Nieuw parket voor de verkeersveiligheid goedgekeurd

Omikron inmiddels verantwoor­de­lijk voor zowat 6 procent van alle besmettin­gen in ons land, viroloog Marc Van Ranst geeft uitleg bij HLN LIVE

De verspreiding van de omikronvariant gaat steeds sneller in ons land, zo blijkt uit gegevens die viroloog Emmanuel André deelt op Twitter. Terwijl omikron maandag verantwoordelijk was voor 3 procent van de besmettingen, is dat inmiddels 6 procent. Biostatisticus Tom Wenseleers waarschuwde eerder al dat de “omikronvariant een verdubbelingstijd heeft van slechts 2 à 3 dagen”.

16 december