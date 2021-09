Nieuw Overlegcomité over coronamaatregelen op 17 september

De federale en regionale regeringen steken op 17 september de koppen bijeen in een nieuw Overlegcomité over de coronapandemie. Dat bevestigt het kabinet van de premier.

Op het vorige Overlegcomité werd nog beslist om een heel aantal van de strenge coronamaatregelen vanaf 1 september op te heffen. Zo zijn er geen regels meer in de privésfeer en is ook het gros van de maatregelen in de horeca weggevallen. Daarnaast is ook de sterke aanbeveling om te telewerken verdwenen.

Danscafés en discotheken zijn wel nog altijd gesloten. Die zouden pas op 1 oktober weer de deuren kunnen openen. Mensen moeten ook nog altijd mondmaskers dragen op het openbaar vervoer, in winkels en op andere drukbezochte plaatsen. In Brussel is een heel aantal andere coronamaatregelen bovendien nog niet opgeheven, omdat de vaccinatiegraad daar een stuk lager is dan in de andere regio's. Zo wordt telewerk er nog altijd aangeraden en is de horeca strenger gereguleerd.

De discussie van 17 september zou ook kunnen draaien rond het Covid Safe Ticket, dat aangeeft of je volledig gevaccineerd bent, recent herstelde van Covid-19 of negatief getest bent. Dat wordt nu gebruikt om veilig evenementen te kunnen organiseren zonder mondmaskers en afstandsregels, maar er gingen al stemmen op om het gebruik ervan uit te breiden naar andere activiteiten. In Frankrijk, Italië en Duitsland wordt de coronapas al gebruikt voor toegang tot allerhande publieke plaatsen, zoals horecazaken of winkels.