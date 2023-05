Nieuw museum belicht de operatie die WOII nog voor Kerstmis ‘44 zou beëindigen, maar volledig de mist inging

PORTRET. Dit is de oud-politicus die 79.649 euro extra pensioen­geld eist: eeuwige rivaal van Di Rupo en weer eens in opspraak

88 is hij en nog maar eens in opspraak. Deze keer is het Maurice Lafosse (PS) te doen om de omstreden pensioenextra’s als voormalig Kamerlid. Maar de oud-burgemeester van Bergen én eeuwige rivaal van partijgenoot Elio di Rupo, is daarmee niet bepaald aan zijn proefstuk toe. De man stond ooit zelfs terecht voor onvrijwillige doodslag.