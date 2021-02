Nieuw mondmaskeradvies: welk masker mag ik nog dragen? En waarom moet het nu ook op de werkvloer?

Aantal werklozen stijgt in alle Vlaamse provincies

11:46 Het aantal mensen zonder werk in Vlaanderen is in januari opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Opvallend is de forse stijging van het aantal werklozen in Vlaams-Brabant en het aantal mensen dat langdurig zonder werk zit.