Nieuw ministerieel besluit met coronamaatregelen gepubliceerd: deze regels gelden vanaf 1 oktober

Mondmaskers

Discotheken en dancings

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

Massa-evenementen

Private bijeenkomsten

Luchtkwaliteit

In de horecasector (inclusief danscafés), sportcentra (inclusief fitnesscentra) en de inrichtingen van de evenementensector (inclusief discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter dient duidelijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn.

Reizen

Reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in de lijst van veilige landen, mogen enkel een niet-essentiële reis naar België maken indien zij in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat.