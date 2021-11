Nieuw logo voor Brussels Airlines

In het nieuwe logo blijven de rode bollen, maar het worden er nu negen in rijen van drie en in verschillende formaten. In de merknaam wordt ‘Brussels’ in vergelijking met ‘Airlines’ groter om het belang van de hoofdstad en België als thuismarkt te benadrukken. Brussels Airlines ziet de onthulling van de nieuwe huisstijl als de start van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de maatschappij.