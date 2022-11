Nieuw kwaliteitslabel voor influencers moet ‘valse kortingen’ en online fraude voorkomen

Franse rusthuiske­ten Orpea zet Belgische topman aan de deur

De Franse rusthuisketen Orpea, die eerder dit jaar in opspraak kwam wegens wanbeleid uit winstmaximalisatie, heeft zijn Belgische topman Geert Uytterschaut de laan uitgestuurd. “Olivier Van Houtte is aangesteld als CEO Orpea Belgium om de noodzakelijke aanpassingen voor België te coördineren. Hij start zijn gesprekken en analyses vandaag”, zo meldt Orpea in een persbericht.

24 november