Nieuw geval van malaria ontdekt in buurt van luchthaven Zaventem

België heeft eindelijk werkwijze voor vrijgave geclassifi­ceer­de stukken

De Kamer heeft woensdag unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel dat een procedure invoert voor de vrijgave van geclassificeerde stukken. België is een van de weinige landen in West-Europa die nog niet over een vaste werkwijze beschikken waardoor geclassificeerde stukken dat in principe voor altijd blijven.

21 juli