Nieuw fenomeen: spoedtandartsen helpen je 24/7, maar tegen fikse prijzen. “Nog voor de behandeling moest alles al betaald zijn”

9 op de 10 leerkrach­ten vinden welzijn van leerling kerntaak: “Maar ze mogen stoppen met elkaar ‘vuile Turk’ en ‘makak’ te noemen”

Wat maakt van een leerkracht een goede leerkracht? Wat missen leerkrachten het meest bij hun leerlingen? En vice versa? Vijf leerkrachten en vier leerlingen zetten zich samen voor een respectvol gesprek. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, maar wel over het belang van het welzijn van leerlingen in de klas: “Weyts is ouderwets. Hij hamert te veel op kennis, kennis, kennis.”