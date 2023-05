Nieuw Belgisch steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 92 miljoen euro

Het kernkabinet heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor Oekraïne. Daarmee is 92 miljoen euro gemoeid. De helft van dat bedrag gaat naar militaire steun, de andere helft is steun aan de bevolking en dient ook om de Belgische diplomatieke aanwezigheid te consolideren.

Premier Alexander De Croo had eerder al aangekondigd dat ons land een nieuwe inspanning zou doen om Oekraïne te steunen bij de voorbereiding van een tegenoffensief tegen Rusland. De Russische oorlog in Oekraïne ging intussen al bijna vijftien maanden geleden van start.

“België heeft vanaf het begin van het conflict altijd aan de zijde van Oekraïne gestaan. Ik heb dit nogmaals bevestigd aan Volodymyr Zelensky tijdens onze ontmoeting in Den Haag”, aldus premier De Croo. “Om een einde te maken aan de oorlog moet het Oekraïense tegenoffensief slagen. De extra steun die België vandaag toezegt, zal daartoe bijdragen.”

In totaal wordt 92 miljoen euro aan nieuwe middelen vrijgemaakt. Daarvan is 46 miljoen euro bestemd voor nieuwe militaire steun, zoals pantservoertuigen, wapens en munitie. Het is de bedoeling dat de eerste leveringen, in samenspraak met het Oekraïense leger, zeer snel plaatsvinden.

Van de andere helft gaat 24 miljoen euro naar verdere humanitaire steun, in coördinatie met de Verenigde Naties, voor basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid in de grote steden en oorlogsgebieden. Ook wordt 8 miljoen euro uitgetrokken voor de wederopbouw van Oekraïne via fondsen van de Europese Investeringsbank en de Wereldbank, bovenop de reeds geïnvesteerde bedragen.

Zorg voor vrouwen en kinderen

“Vooral vrouwen en kinderen hebben het bijzonder hard te verduren in deze brutale oorlog”, weet minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit). “Er is massaal sprake van seksueel geweld en het gebruik van verkrachting als oorlogswapen. Meer dan 1.000 Oekraïense kinderen werden al gedood of verwond. 1,5 miljoen kinderen hebben te maken met psychische problemen. We zullen daarom extra inzetten op projecten en organisaties, zoals UN Women en UNFPA (VN-bevolkingsfonds), die vrouwen en kinderen de nodige medische en psychologische zorg kunnen bieden.”

Tot slot zijn er investeringen gepland om het Belgische diplomatieke netwerk in Oekraïne te hervormen en te versterken, om de strategische infrastructuur van Oekraïne (waaronder de kerncentrales) te beveiligen en om het Internationaal Strafhof te ondersteunen bij het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne.

“De Russische aanval in Oekraïne en de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het conflict vragen ook om aangescherpte aandacht in de regio”, licht minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) toe. “Het Belgisch diplomatiek netwerk zal daarom worden aangepast aan de huidige geopolitieke omgeving, door twee diplomatieke posten te openen in Chisinau (Moldavie) en in Jerevan (Armenie).”

KIJK. Oekraïne verspreidt beelden van vluchtende Russen in Bachmoet

Steun aan Moldavië

De Russische oorlog leidde vooral in het begin van het conflict tot zenuwachtigheid in buurland Moldavië. Het land werd kort na de inval kandidaat-lid van de Europese Unie, net als Oekraïne trouwens. Het wordt echter geconfronteerd met een bevroren conflict in Transnistrië, dat onder Russische invloed staat.

“In de huidige context is er behoefte aan meer expliciete steun voor Moldavië, onder meer wat het proces van toetreding tot de EU betreft en de hervormingen die daarbij horen”, legt minister Lahbib uit. Tot nu toe werd het diplomatieke en politieke toezicht op de situatie in Moldavië verzekerd door de Belgische ambassade in Roemenië. Armenië van zijn kant werd tot nu toe opgevolgd door de ambassade in Moskou.

Ambassades in de Balkan

Ook in de Balkan vinden er verschuivingen plaats. De diplomatieke bureaus in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en Pristina (Kosovo) krijgen een upgrade tot ambassade. Daarnaast heeft ons land al ambassades in Kroatië en Servië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.