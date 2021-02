Nieuw advies rond mondmaskers: sjaals en bandana’s mogen niet meer, aangeraden om ook op kantoor masker te dragen

“Naar aanleiding van het verplicht gebruik van FFP2-maskers in Duitsland en Oostenrijk, en ook naar aanleiding van het opduiken van meer besmettelijke varianten van het coronavirus, heeft de RAG (Risk Assessment Group, red) een nieuw advies gemaakt rond het gebruik van mondmaskers”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. Dit advies zal binnenkort gepubliceerd worden.

De belangrijkste punten uit het advies zijn de volgende:

1. Stoffen maskers of wegwerpmaskers zijn nog steeds de standaardkeuze. “Stoffen maskers voldoen ook nog steeds goed”, aldus Van Gucht. “Een wegwerpmasker is niet noodzakelijk beter.”

2. Sjaals, nekwarmers en bandana’s mogen niet meer gebruikt worden als alternatief voor mondmaskers. “In het verleden was dat mogelijk omdat er een relatief tekort was aan maskers, maar die tekorten zijn intussen opgelost.”

3. FFP2-maskers worden niet aanbevolen voor de algemene bevolking. “Ze zijn duur, ze kunnen niet hergebruikt worden en ze zijn oncomfortabel om dragen”, aldus de viroloog.

4. Maskers met een uitlaatventiel mogen niet gebruikt worden. “Deze ventielen kan je typisch vinden op industriële maskers die je bijvoorbeeld bij de doe-het-zelver kan kopen”, stelt Van Gucht. “Onze druppels kunnen ontsnappen uit het ventiel en zo kunnen we mensen in onze directe omgeving besmetten. Een ventiel is dus niet oké.”

5. Het nieuwe RAG-advies raadt nu ook aan om een masker op kantoor te dragen of in een gesloten ruimte die we delen met mensen van buiten ons eigen huishouden, ook als de afstand groter dan 1,5 meter is. “Dit in het bijzonder wanneer we lange tijd verblijven in die ruimtes, wanneer daar veel gepraat wordt en wanneer de verluchting ontoereikend is of niet kan gecontroleerd worden.”

Volledig scherm Een man met een FFP2-masker in Duitsland. © AP

6. “Als algemene regel wil de RAG herhalen dat niet het type masker, maar wel hoe en waar we het masker dragen, het belangrijkste is.”

7. Ter herinnering: maskers moeten gedragen worden door personen ouder dan 12 jaar, en dat in de klas in de middelbare school, op het openbaar vervoer, in de winkel, binnen in een publieke ruimte (denk aan een postkantoor, een station, een gemeentehuis, ...) en in de openlucht, wanneer we de afstand van 1,5 meter niet kunnen garanderen - bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat. Sommige steden hebben een algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor bepaalde straten.

Tips voor correct gebruik van mondmaskers

“Vervolgens willen we ook nog wat tips geven over het correct gebruik van mondmaskers”, vervolgt Van Gucht. “Een masker moet in eerste instantie goed aansluiten aan ons gezicht”, benadrukt hij. “Kies daarom een masker met de gepaste grootte.”

Quote Het is héél belangrijk dat het masker bóven de neus gedragen wordt en niet eronder Viroloog Steven Van Gucht

“Het masker moet boven de neus en onder de kin gedragen worden. Het is héél belangrijk dat het masker bóven de neus gedragen wordt en niet eronder”, herhaalt hij. “Aan de zijkanten moet het masker steeds goed aansluiten. Kies ook best een masker met een neusbrug, een metalen stukje aan de bovenkant dat toelaat om het masker te plooien rond de neus. Dit laat een betere pasvorm toe. Denk er ook altijd aan om die neusbrug goed rond de neus te plooien.”

Volledig scherm Kies best een masker met een neusbrug. © AFP

“Indien mogelijk, was of ontsmet uw handen voor het opzetten van het masker en na het afzetten van het masker”, aldus nog de viroloog. “We beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, maar indien mogelijk is het steeds aan te raden. Het is daarom ook belangrijk dat alcoholgel ter beschikking wordt gesteld in publieke ruimtes.”

Quote Vaak zien we dat mensen elkaar besmetten op het werk tijdens de pauze. Mensen willen ontsnappen aan het masker bij een koffie of een sigaret, slaan een praatje en besmetten elkaar Viroloog Steven Van Gucht

Verder mogen mondmaskers bewaard worden in een jaszak of een broekzak, “maar we leggen ze best niet neer op een tafel of een gedeeld oppervlak. Indien u ze toch op een tafel heeft gelegd, wordt deze best gereinigd. Denk er ook aan om een stoffen mondmasker regelmatig te vervangen, zeker wanneer het zichtbaar bevuild is. Was het vervolgens op 60 graden.”

“Zet uw masker niet af wanneer u begint te praten, ook niet wanneer u telefoneert. Het is net tijdens het praten dat we de meeste druppels uitstoten, en het is dus ook net dan dat het masker zijn grootste nut bewijst”, benadrukt Van Gucht ook.

“Wanneer we het masker afzetten om te eten, te drinken of voor een sigaret, is het belangrijk dat we dat op een veilige afstand doen van 1,5 meter van onze collega’s. Vaak zien we dat mensen elkaar besmetten op het werk tijdens de pauze of de lunch. Mensen willen even ontsnappen aan het masker bij een koffie of een sigaret, slaan een praatje en besmetten elkaar. Een maskerpauze neem je daarom beter alleen in plaats van met twee, en doe het best buiten. Indien er toch gezelschap is, hou dan zeker 1,5 meter afstand.”

Volledig scherm Pendelaars met FFP2-maskers in een treinstation in Duitsburg, Duitsland. © AP

De FFP2-maskers

Over de FFP2-maskers zegt Van Gucht nog het volgende: “We dragen een masker in de eerste plaats om onze druppels bij ons te houden en de ander te beschermen. Dit effect kan je uitstekend bereiken met een gewoon masker, een FFP2-masker biedt hiervoor weinig meerwaarde.”

“Het klopt dat een FFP2-masker bescherming kan bieden tegen aerosolen of virusdampen, maar dit is enkel zo als het masker een correcte pasvorm heeft”, voegt de viroloog toe. “Bij professionele gebruikers wordt die pasvorm beoordeeld met een fittest, bij een persoon die glasgeschoren is. Zo’n fittest is een heel omslachtige procedure en dit is niet haalbaar voor het algemene publiek”, zegt hij. “Bij een slechte fittest moet een andere vorm van masker gekozen en uitgetest worden. In de praktijk blijkt dit het geval te zijn voor 10 tot 20 procent van de mensen.”

Bovendien zijn FFP2-maskers volgens Van Gucht “vervelend om te dragen, omdat de ademweerstand een stuk groter is”. “Hierdoor gaan mensen het masker misschien net minder vaak dragen of onder de neus of te los dragen. Daardoor vervalt de meerwaarde van dit soort masker.” Van Gucht merkt op dat er ook in Duitsland veel discussie bestaat over dit type masker. “De Duitse vereniging van geneeskunde roept intussen al op om de verplichting van FFP2-maskers terug te draaien”, klinkt het.

“We mogen vooral ook niet vergeten om regelmatig te verluchten om de opbouw van virusdampen te vermijden”, zegt Van Gucht besluitend.

