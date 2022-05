Nieuw advies over fiscale hervorming pleit voor afschaffing maaltijdcheques en btw-verhoging van 21 naar 22 procent

Ook een belastingheffing op gezinsbijslagen, een milieubelasting en besparingen bij openbare diensten staan in het advies, dat op de website van ‘La Libre’ te lezen is. De voorstellen zullen gepresenteerd worden aan federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Die wil tegen het einde van de legislatuur een grote fiscale hervorming voorbereiden.

“Bezuinigingsbeleid”

Het advies van de HRF valt alvast niet in goede aarde bij de PS. Voor de Franstalige socialisten ruikt de nota naar een “bezuinigingsbeleid”, en dat op een moment dat de gezinnen geconfronteerd worden met een torenhoge inflatie.

Quote Wonen de leden van de HRF misschien op een andere planeet? PS-fractieleider Ahmed Laaouej

“Slechte ideologische soep van bezuinigingen”

“Belastinghervorming mag niet het vehikel zijn van een bezuinigingsbeleid”, reageert PS-fractieleider Ahmed Laaouej. “Wat we hier lezen, is onaanvaardbaar. De btw verhogen met 1 procent terwijl we in een inflatieperiode zitten. De maaltijdcheques aanpakken, en dat terwijl die een belangrijke aanvulling zijn voor lage en middeninkomens, gezinsbijslagen belasten terwijl de mensen maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen, besparen op openbare diensten net nu we Gezondheid en Justitie moeten herfinancieren... Wonen de leden van de HRF misschien op een andere planeet?”

De socialisten wijzen ook op de maatregelen die in de nota ontbreken, zoals de belasting op kapitaalinkomsten en een belasting op erfgoed. “Het is een nachtmerrie voor degenen die zoals wij pleiten voor fiscale rechtvaardigheid en de grootste last op de breedste schouders.”

Legitimiteit

De PS is ook verbaasd dat dit advies er komt terwijl het huidige mandaat van de HRF binnenkort afloopt. “Wat is nog de legitimiteit als die binnen een paar maanden moet worden vernieuwd? Het is de rol van de raad om de minister van Financiën te adviseren, niet om hem een slechte ideologische soep van bezuinigingen te serveren”, aldus nog Laaouej.

