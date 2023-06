“Niet weten wat er is gebeurd, is ondraaglijk”: familie tast al 7 jaar in het duister na mysterieuze dood van Pieterjan Bentein

GEZOCHTZeven jaar geleden stierf Pieterjan Bentein (30), een jonge kok uit Oostende, na een bizarre val met de fiets. Tot op vandaag zijn er heel wat vraagtekens bij zijn dood. Waarom was zijn gsm verdwenen? En wie waren de zes twintigers die rond hem stonden toen hij zwaargewond op de grond lag? Na zeven jaar is het politieonderzoek afgerond, maar antwoorden zijn er nog steeds niet. Daarom doet zijn familie een ultieme oproep: “Als je meer weet over de dood van Pieterjan, dan is nú het moment om te praten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Maandag 16 mei 2016, kwart voor elf ‘s avonds: voor Pieterjan Bentein zit zijn shift erop. Hij is chef-kok en werkt al 9 jaar in restaurant ‘Petrus’ in Oostende. Na het werk gaat hij nog iets drinken. Eerst in café ‘Copador’, daarna in ‘Pura Vida’ in de Langestraat. Maar zijn gezellig avondje uit loopt fataal af. Rond half 3 vindt een politiepatrouille Pieterjan op de Konterdamkaai, midden op het fietspad. Hij ligt bewusteloos naast zijn fiets en is zwaargewond. Naast hem liggen twee pitabroodjes, nog warm.

Zijn zus Katrijn vertelt hoe ze die nacht telefoon krijgt van haar huilende papa. “Dat vond ik raar, want mijn papa huilt bijna nooit,” zegt ze. Haar papa vertelt dat Pieterjan in het ziekenhuis ligt. Katrijn en haar ouders kunnen hem nog even zien. Ze nemen zijn hand vast, liggen naast hem in het ziekenhuisbed. Dan moeten ze afscheid nemen. Pieterjan Bentein sterft enkele uren later in het ziekenhuis, omringd door zijn familie.

Kwaad opzet?

De familie van Pieterjan zit met veel vragen na zijn dood. En ook de politie vindt de zaak verdacht. Want wat zeer merkwaardig is: de gsm, identiteitskaart en bankkaarten van Pieterjan zijn verdwenen wanneer hij gevonden wordt. “Wie heeft die genomen? En wanneer? Voor de val of nadien?” vraagt Eline Goeminne van de politie van Oostende zich af. Met andere woorden: heeft iemand Pieterjan van zijn fiets getrokken om hem te beroven? Of is zijn gsm afgenomen toen hij al op de grond lag? “We willen alle pistes open laten,” zegt Goeminne. “Iedereen die meer weet, willen we graag spreken.” De zilverkleurige Iphone 6 van Pieterjan is nadien opgedoken in een telefoonwinkel in Duinkerke, in Frankrijk, en daarna in Engeland. Iemand heeft hem dus verkocht, maar wie? Ook dat zou de politie graag te weten komen.

6 cruciale getuigen

Tot nu toe heeft zich nog maar één getuige gemeld bij de politie: een taxichauffeur. Hij is die nacht van 16 mei 2016 onderweg met een klant en passeert langs de Konterdamkaai, wanneer hij in de verte Pieterjan op de grond ziet liggen. De taxichauffeur rijdt verder in de veronderstelling dat Pieterjan geholpen wordt, want rond hem staan op dat moment verschillende mensen. Twee vrouwen en vier mannen, allemaal twintigers. Eén man draagt een geruit hemd. Maar helaas: geen van deze mensen heeft de hulpdiensten verwittigd. En wanneer de politie even later passeert en Pieterjan toevallig vindt, zijn de zes mensen verdwenen.

Weten deze mensen meer over de dood van Pieterjan Bentein? Of hebben ze er zelf iets mee te maken? Hoedanook zijn dit voor de politie cruciale getuigen, zegt Goeminne. “Misschien waren zij getuige van wat er is gebeurd, en waren zij in de veronderstelling dat het goed zou komen met Pieterjan. Of misschien hebben ze spijt? Als je iemand van die personen of hun entourage bent of kent, meld het dan bij de politie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leven on hold

Voor Katrijn en haar ouders maken deze zes mensen het verwerkingsproces nog moeilijker. “Ik begrijp niet dat iemand die hem daar zo gevonden heeft, gewoon verder gaat met zijn leven alsof er niks gebeurd is. Dat versta ik niet,” snikt ze. Katrijn hoopt dat deze mensen nu, zeven jaar na het drama, de moed vinden om naar voren te treden. “Veel mensen verliezen een familielid. Maar zij hebben antwoorden, wij nog steeds niet. Sindsdien staat mijn leven on hold.” Haar zoontje was het petekindje van Pieterjan. “Soms vraagt hij: Hoe komt het dat hij is gestorven is? Maar ik kan simpelweg geen antwoorden geven.”

Heeft u iets opgevangen?

De politie, het parket en de familie van Pieterjan hopen dat er nu, zeven jaar na zijn dood, toch nog getuigen opduiken. Misschien heeft iemand de afgelopen jaren iets horen vallen op café, of van een kennis? Zelfs de kleinste tip kan voor een doorbraak zorgen, klinkt het.

Daarnaast is de politie ook nog op zoek naar een man en een vrouw die Pieterjan eerder die avond van 16 mei 2016 tegenkwam in de Langestraat. Daar zou hij een hoogoplopende discussie gehad hebben met een man met een Nederlands accent, en een vrouw die er Filipijns uitzag. De politie zou deze man en vrouw graag willen spreken. Als blijkt dat zij niets met de feiten te maken hebben, dan kunnen de speurders deze piste tenminste afsluiten. Tot slot is de politie ook op zoek naar een passagier die in de taxi zat op het moment dat die voorbij Pieterjan reed op de Konterdamkaai.

Alle tips over de zes jongeren, de Filipijnse vrouw en man met het Nederlands accent of de passagier in de taxi zijn welkom bij de politie. Ook als u Pieterjan gezien heeft in de nacht van 16 op 17 mei 2016, dan zou de politie ook dat graag weten. Met al uw informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

KIJK: “Niet weten wat er is gebeurd, is ondraaglijk”: Familie tast al 7 jaar in het duister na mysterieuze dood van Pieterjan Bentein

Lees ook:

Volledig scherm Katrijn, de zus van Pieterjan Bentein getuigt over de dood van haar broer. Daarnaast Faroek Ozgünes. © Bart Van Den Broeck/ Pieterjan Vanstockstraeten