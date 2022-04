“Niet rond de pot draaien: Zorginspectie heeft te weinig inspecteurs om alle kinderdagverblijven tijdig te controleren”

De Zorginspectie beschikt niet over voldoende inspecteurs om alle kinderdagverblijven in Vlaanderen binnen de voorziene termijnen te onderzoeken. Dat verklaarde Karine Moykens, de secretaris-generaal van het Departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) in de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang.

“Op dit ogenblik heb ik dertig inspecteurs in het team, plus één teamverantwoordelijke”, zegt Moykens. De dertig inspecteurs staan volgens haar gelijk aan 21,1 voltijds equivalenten (VTE’s). Dat is onvoldoende, zo gaf ze toe. “We halen de vooropgestelde termijnen niet. We moeten dus niet rond de pot draaien, je weet dat het niet voldoende is.”

“Maar we zitten met het departement WVG in een verhaal van koppenbesparing. Dat is een politieke beslissing, wij kunnen dan enkel beslissen waar we die koppen gaan besparen. Ik heb beslist om dat niet te doen bij de inspecteurs. Elke inspecteur die uitstroomt, wordt ook vervangen.” Moykens beklemtoont dat er momenteel ook werk wordt gemaakt van de aanwerving van drie inspecteurs.

“Niet goedgekeurd vanwege besparing”

De topvrouw van het WVG zegt dat ze ook op politiek niveau melding heeft gemaakt van het tekort. “Wij hebben op een bepaald ogenblik gesignaleerd dat we ons personeelsplan wilden uitbreiden met 18 VTE’s. De minister heeft dat erkend en is daarmee naar de regering gegaan, maar de regering heeft dat in juni 2020 niet goedgekeurd. Niet omdat de nood niet werd erkend, maar wegens de besparing. Wij konden dus enkel 18 VTE’s bijkrijgen als die elders binnen het departement bespaard zouden worden.”

De onderzoekscommissie werd door het Vlaams Parlement opgericht naar aanleiding van het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke in februari. In enkele andere kinderopvanginitiatieven waren er ook terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing.